Michelle Hunziker è diventata nonna del suo primo nipote, Cesare, il figlio che Aurora Ramazzotti ha avuto insieme al fidanzato Goffredo Cerza. La conduttrice, che in questi mesi non aveva nascosto la sua enorme emozione per l’arrivo di un maschietto in famiglia ha scritto nelle sue stories via social: “E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita… Benvenuto Cesare”.

Michelle Hunziker nonna: il messaggio sui social

Aurora Ramazzotti ha annunciato via social la nascita del suo primo figlio, Cesare, e a seguire sua mamma Michelle Hunziker ha manifestato la sua enorme gioia via social. La conduttrice, che non ha fatto segreto di aver sempre desiderato un figlio maschio e che ha un legame speciale con la sua primogenita, ha svelato in questi mesi come abbia vissuto da vicino la gravidanza di sua figlia e nei giorni scorsi ha anche confessato che le sue due figlie più piccole, Sole e Celeste, fossero impazienti di diventare zie.

Secondo indiscrezioni Aurora Ramazzotti avrebbe dato alla luce il suo primo figlio in una prestigiosa clinica svizzera (la stessa dove avrebbe partorito sua madre Michelle Hunziker).

