Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno conosciuto i loro rispettivi genitori e hanno svelato le impressioni dopo il primo incontro.

Una volta usciti dalla casa del GF Vip Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non hanno perso tempo e si sono reciprocamente presentati ai loro rispettivi genitori. Entrambi hanno confessato a Chi quali sarebbero state le opinioni dei loro genitori e Antonella ha affermato che il suo fidanzato sarebbe piaciuto molto ai suoi, mentre Edoardo ha aggiunto: “Sono pazzi di lei! Mamma dice che Antonella è simpaticissima ‘matta come un cavallo’, però è bella. Papà pende dalle sue labbra. Anche perché dal vivo Antonella è più ragazza, la mia ragazza”.

Antonella Fiordelisi: cosa pensano di lei i genitori di Edoardo

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati senza dubbio una delle coppie più amate (e allo stesso tempo discusse) del GF Vip.

Una volta usciti dal programma i due non hanno perso tempo e hanno organizzato subito le presentazioni in famiglia che, a quanto pare, sarebbero andate per il meglio. Antonella ha anche confessato a Chi di essere dispiaciuta per le molte intromissioni dei suoi genitori nella sua partecipazione al reality show e, stando a quanto confessato su di lei da Fabrizio Corona, ci sarebbe stata maretta in casa Fiordelisi proprio per via dell’atteggiamento dei suoi. “Mi dispiace per tanti interventi”, ha confessato a Chi l’ex schermitrice.

