Antonella Fiordelisi ha fatto visita a Fabrizio Corona dopo l’esperienza del GF Vip e il video ha sollevato una bufera sui social.

Come da lei stessa ammesso al GF Vip, Antonella Fiordalisi sarebbe in rapporti d’amicizia con Fabrizio Corona e infatti, dopo la sua esperienza nel reality di Signorini, ha fatto visita all’ex Re dei paparazzi. Il video del loro incontro è presto rimbalzato sui social e non ha mancato di sollevare critiche e commenti.

“Sembrava obesa e invece è in forma”, ha affermato Corona nel video e a seguire ha anche rivelato che i rapporti tra Antonella e i suoi genitori al momento sarebbero “freddi”. “Non ha condiviso le loro dichiarazioni sul bullismo e l’utilizzo del suo profilo social. Antonella è molto arrabbiata con la madre”, ha scritto l’ex Re dei paparazzi sul suo canale Telegram.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi e Fabrizio Corona: le critiche sui social

In queste ore in tanti hanno aspramente criticato Antonella Fiordelisi per essersi recata da Fabrizio Corona subito dopo la sua esperienza al GF Vip e a seguire anche l’ex Re dei paparazzi è finito nell’occhio del ciclone per aver affermato che l’ex schermitrice sarebbe “sembrata obesa” durante la sua partecipazione al programma.

Corona ha anche fatto sapere che al momento Antonella avrebbe rapporti gelidi con i suoi genitori a causa della loro intromissione nella sua partecipazione al programma, ma al momento la vicenda non è stata confermata dall’ex schermitrice, che non ha ancora proferito parola sull’argomento.

