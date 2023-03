Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi secondo indiscrezioni potrebbero essere prossimi ai fiori d’arancio.

Dopo oltre 20 anni d’unione consacrata dall’arrivo di due splendidi figli, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin potrebbero essere vicini alle nozze. Il settimanale Vero ha lanciato lo scoop titolando l’ultimo numero del magazine dedicato alla coppia “Pier Silvio e Silvia: no al trash del GF Vip, sì al nostro matrimonio”. Il riferimento al trash del GF Vip è dovuto al presunto disappunto dell’ad Mediaset per le volgarità di alcuni personaggi presenti nell’ultima edizione del reality show (e che sarebbero stati prontamente squalificati).

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, le nozze: l’indiscrezione

Fiori d’arancio in vista per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente a causa di uno scoop lanciato dal settimanale Vero ma la coppia al momento non ha confermato né smentito la notizia.

I due stanno insieme da oltre 20 anni e in passato Silvia Toffanin ha precisato di non sentire il bisogno di convolare a nozze con l’imprenditore, con cui ha creato una splendida famiglia. Pier Silvio ha avuto due figli insieme alla conduttrice ed era già padre di Lucrezia Vittoria, nata dalla sua precedente relazione con Emanuela Mussida.

