Chiara Nasti è tornata a far discutere il pubblico social a causa di alcune delle sue dichiarazioni sul tema dei vaccini.

Più volte Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone a causa delle sue dichiarazioni sul tema dei vaccini e nelle ultime ore ha generato una nuova bufera a causa di una sua riposta a un utente che le chiedeva se si fosse sottoposta al vaccino per la pertosse. “I vaccini non li adoro così tanto, ho preferito di no”, ha risposto la Nasti tramite le sue stories sui social e finendo per essere bersagliata dalle critiche degli utenti.

Chiara Nasti

Chiara Nasti: la bufera per i vaccini

Chiara Nasti è stata bersagliata ancora una volta dalle critiche sui social per via della sua opinione sul tema dei vaccini. L’influencer ha infatti affermato di non essersi sottoposta al vaccino per la pertosse e in tanti l’hanno accusata di essere no-vax e di mettere a repentaglio la salute del suo bambino (Thiago, nato lo scorso dicembre).

Al momento Chiara Nasti non ha replicato alle critiche nei suoi confronti e in tanti sui social si chiedono se lo farà. In passato l’influencer è stata travolta da critiche e insulti anche per alcune delle sue affermazioni sulla maternità e per i suoi sfoggi di lusso sui social.

