Ilary e Totti sarebbero lontani dal trovare un accordo e l’ex calciatore sarebbe furioso per la presenza di Bastian nella sua casa all’Eur.

Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto dove Bastian Muller, nuovo compagno di Ilary Blasi, è ritratto mentre passeggia e gioca con la figlia più piccola della showgirl e di Francesco Totti, Isabel.

Sembra dunque chiaro che lui e la conduttrice siano ormai intimi e si vocifera infatti che non di rado l’imprenditore sarebbe rimasto a dormire nella casa della sua compagna all’Eur, la stessa casa in cui prima lei conviveva con l’ex marito Francesco Totti. La questione avrebbe mandato su tutte le furie l’ex calciatore, che continua a fare la spola tra la sua casa a Roma Nord e quella all’Eur per poter stare insieme ai suoi figli.

Francesco Totti contro Bastian: le indiscrezioni

Ilary Blasi ha ritrovato la serenità accanto a Bastian Muller dopo il suo addio a Francesco Totti e sembra che l’imprenditore abbia alloggiato nella casa della showgirl durante le sue visite romane degli ultimi mesi. Francesco Totti, che da dicembre convive invece con Noemi Bocchi, sarebbe andato su tutte le furie per la quesitone e lui e Ilary continuerebbero ad essere ai ferri corti.

Secondo le indiscrezioni (riportate da La Repubblica) l’ex calciatore continuerebbe a fare la spola tra la sua nuova casa a Roma Nord e quella all’Eur e, in particolar modo, si recherebbe nella sua vecchia abitazione quando l’ex moglie è all’estero con il fidanzato. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti sono impazienti di sapere se i due sveleranno mai i retroscena del loro addio.

