Elena Di Cioccio ha confessato di essere sieropositiva e ha raccontato i retroscena più oscuri del suo passato.

A Le Iene Elena Di Cioccio ha confessato che 21 anni fa ha ricevuto la diagnosi di sieropositività e ha raccontato a Vanity Fair alcuni drammatici retroscena del suo passato. L’attrice e conduttrice ha fatto i conti con la scarsa autostima e un ex violento che sarebbe arrivato persino a malmenarla a causa della sua malattia.

“Ogni carnefice ha bisogno di una vittima e viceversa, io con la mia autostima sottozero ero una facile preda”, ha dichiarato Elena Di Cioccio che, a causa delle violenze subite, sarebbe arrivata persino a tentare il suicidio: “Ricordo bene quel giorno, io con i piedi che sporgono dal cornicione del palazzo dove ero cresciuta, e il suo messaggio: “Adesso mando a tutti i numeri della mia rubrica, che è quasi identica alla tua, che sei una sieropositiva di m***a”.

Elena Di Cioccio

Elena Di Cioccio: le violenze e il tentato suicidio

Dopo 21 anni vissuti cercando di tenere all’oscuro il mondo rispetto alla sua malattia, Elena Di Cioccio è uscita allo scoperto con un toccante monologo a Le Iene, dove ha svelato di avere l’HIV e di essersi sottoposta per anni alle terapie antiretrovirali (che oggi le hanno consentito di non essere infettiva). L’attrice ha confessato che per arrivare a questo punto della sua vita avrebbe superato numerosi ostacoli, tra cui la dipendenza da cocaina, le terribili violenze di un ex fidanzato e infine il suo tentato suicidio (la stessa madre dell’attrice si è tolta la vita nel 2016 a causa della sua depressione). L’attrice ha dedicato alla sua storia il libro Cattivo Sangue e ha deciso di non nascondere più al mondo il fatto di essere sieropositiva.

