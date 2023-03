La sala stampa vaticana ha rotto il silenzio sulle condizioni di Papa Francesco, ricoverato all’ospedale Gemelli per problemi respiratori.

Nelle scorse ore Papa Francesco è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma a causa di alcuni problemi respiratori. Al momento la sala stampa vaticana ha fatto sapere che le sue condizioni sarebbero ottimistiche e che sarebbe stata esclusa un’infezione da Covid-19. Non è dato sapere quando il pontefice potrà lasciare l’ospedale.

Papa Francesco ricoverato: le sue condizioni

Per Papa Francesco si è reso necessario il ricovero all’ospedale Gemelli di Roma a causa di alcuni problemi respiratori. La sala stampa vaticana ha fatto sapere che sarebbe stata in lui riscontrata una comune infezione respiratoria che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera. Le condizioni del pontefice non sarebbero preoccupanti ma, al momento, non è dato sapere quando potrà lasciare l’ospedale.

Il papa sarebbe giunto presso l’ospedale Gemelli in ambulanza nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo dopo aver accusato un malore. In tanti stanno pregando per il pontefice e sono impazienti di sapere quando potrà lasciare l’ospedale Gemelli e fare finalmente ritorno alla sua residenza in Vaticano. Per il momento la sala stampa vaticana non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito alla questione.

