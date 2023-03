Federico Fashion Style ha ricevuto numerose critiche via social a causa del suo incredibile dimagrimento. I fan hanno preso le sue difese.

Federico Fashion Style è in vacanza a Sharm El Sheik e in queste ore si è mostrato via social senza t-shirt. In tanti tra i fan dei social hanno notato l’incredibile dimagrimento dell’hair stylist, e non hanno mancato di tempestarlo di critiche. “Un mix tra una mummia del Cairo e un gambero alla piastra”, ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Magro da far impressione”. I fan hanno deciso di prendere le sue difese.

Federico Fashion Style dimagrito: le critiche

Federico Fashion Style non ha fatto segreto di essere dimagrito a seguito della sua dolorosa rottura da Letizia Porcu e, in queste ore, in tanti lo hanno difeso dalla valanga di critiche giunta contro di lui via social. “Incredibile la cattiveria della gente sotto questi commenti”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Ma perché commentate il corpo di una persona? Potete fare dei danni e non è per nulla costruttivo perché dietro ciò c’è una storia che ognuno di noi si porta”.

Nei mesi scorsi Federico Fashion Style si è più volte scagliato via social contro la sua ex, che a suo dire non gli avrebbe consentito di vedere liberamente sua figlia Sophie Maelle. Letizia Porcu non ha mai replicato alle sue accuse.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG