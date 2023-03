Il conduttore Enrico Papi ha sbottato via social per una fake news sul suo conto e circolata in rete nelle scorse ore.

In queste ore in rete è circolato un articolo intitolato “Addio Enrico Papi, hanno provato di tutto: non c’è più nulla da fare”. L’articolo clickbait parlava in realtà della fine anticipata di una trasmissione del conduttore, che a causa dell’episodio ha tuonato via Twitter: “AVETE ROTTO I CO****NI! Non avete altro da scrivere?! (scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denunce)”.

Enrico Papi: lo sfogo via social

Come altri personaggi vip anche Enrico Papi si è sfogato via social per un titolo clickbait sul suo conto e che lasciava falsamente pensare che lui fosse scomparso. Il conduttore ha minacciato d’intraprendere azioni legali per gli episodi di questo tipo e come lui nei giorni scorsi anche Michelle Hunziker si è sfogata via social per gli articoli falsi circolati sul suo conto e su quello dell’ex marito, Eros Ramazzotti. La conduttrice è stata costretta a precisare ancora una volta via social di non aver mai più avuto un legame sentimentale con il suo celebre ex dopo la loro separazione.

