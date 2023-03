Raffaella Mennoia ha condiviso un tenero video dell’amica conduttrice Maria De Filippi in un momento della loro quotidianità.

Dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha cercato di farsi forza accanto ai suoi amici di sempre e in particolare a Raffaella Mennoia, che ha confessato di avere con lei un legame davvero speciale. In queste ore l’autrice e braccio destro della De Filippi ha condiviso un video in cui si vede la stessa conduttrice giocare insieme al suo cane, Saki. Il video ha fatto il giro dei social e ha conquistato i fan, commossi dalla tenerezza con cui il volto tv ha giocato con l’amico a quattro zampe.

Maria De Filippi gioca con il cane: il video

Maria De Filippi ha sempre avuto un grande amore per gli animali e in particolare per i cani (unica cosa che non condivideva con suo marito Maurizio Costanzo, che invece era un grande amante dei gatti). In queste ore Raffaella Mennoia ha condiviso un tenero video in cui si vede la conduttrice giocare con il cane Saki e tra i tanti che hanno commentato le immagini vi è stata anche un’altra delle migliore amiche di Maria De Filippi, ossia l’attrice Sabrina Ferilli. “Ahhh! Namo bene”, ha scritto ironica l’attrice romana tra i commenti al video.

