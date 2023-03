A Uomini e Donne sono andati in atto i titoli di coda per Gemma Galgani e il suo cavaliere, Silvio, che se ne sono dette di tutti i colori.

A quanto pare Gemma Galgani e Silvio non sono riusciti a trovare un punto d’accordo e nell’ultima puntata del dating show hanno deciso d’interrompere la loro frequentazione. Silvio in particolare ha accusato la dama di non essersi mai lasciata andare difronte alle sue molte insistenze, mentre Gemma – che aveva preteso da lui un atteggiamento più romantico – ha affermato arresa di voler interrompere la conoscenza.

“La descrizione che lei dà di Silvio è quello di un porco, dice solo porcherie, ma noi sappiamo quanto Gemma ci tenga al s*sso quando è interessata alla persona che l’ha difronte”, ha chiosato Tina Cipollari al termine del confronto tra i due.

Gemma Galgani e Silvio: la fine dei rapporti

La frequentazione tra Gemma e Silvio a Uomini e Donne si è trasformata nell’ennesimo buco nell’acqua per la dama torinese, che più volte nelle scorse puntate si era lamentata per l’atteggiamento poco romantico da parte del cavaliere (che invece, dal suo punto di vista, avrebbe preteso un maggior contatto fisico). I due hanno avuto un acceso confronto che si è concluso con la reciproca decisione di interrompere la loro frequentazione e a quanto pare tutti, a Uomini e donne, si sono detti d’accordo.

“Non siete in sintonia, mi sembra un rapporto malsano, tu non hai interesse e lui non ce l’ha”, ha dichiarato la conduttrice Maria De Filippi dopo che i due se ne sono detti di tutti i colori. Sulla vicenda emergeranno nuovi sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG