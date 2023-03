Elettra Lamborghini ha svelato ai fan qual è stata la sua reazione quando avrebbe scoperto di non essere incinta a seguito di un ritardo.

Elettra Lamborghini non ha fatto segreto che un giorno le piacerebbe avere un figlio insieme a suo marito Dj Afrojack ma ha anche precisato più volte che, al momento, un bebè non sarebbe tra i suoi progetti. Nei giorni scorsi la cantante avrebbe avuto un ritardo e, quando ha scoperto di non essere incinta, ha esultato via social.

“Quando dopo una settimana di ritardo, ti arriva il ciclo (…) Tagga un’amica in pericolo”, ha scritto nel suo video ironico condiviso via social.

Elettra Lamborghini scopre di non essere incinta: il video

Elettra Lamborghini ha fatto il pieno di like con la sua ironia e sui social ha mostrato ai fan quale sarebbe stata la sua reazione quando ha scoperto di non essere incinta. La cantante non ha fatto segreto di desiderare un giorno dei figli insieme a suo marito, Nick Van De Wall, ma ha anche precisato che al momento un bebè non sarebbe tra i loro progetti. La coppia è convolata a nozze nel 2020 e oggi i due sono molto presi dai loro rispettivi impegni di lavoro.

“Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”, aveva confessato a Verissimo la cantante.

