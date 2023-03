Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Cristiana Capotondi durante un momento di tenerezza con il suo ex, Andrea Pezzi.

A settembre 2022 Cristiana Capotondi ha avuto la sua prima figlia con un partner di cui ha preferito tenere segreta l’identità e, nelle ultime ore, il settimanale Diva e Donna ha condiviso alcuni scatti in cui l’attrice è ritratta durante un momento di tenerezza con il suo storico ex, Andrea Pezzi. I due si sono lasciati poco tempo prima che lei restasse incinta e hanno deciso di mantenere buoni rapporti.

“Io e Andrea separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui”, aveva dichiarato l’attrice a Vanity Fair dopo la nascita di sua figlia.

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi: i rapporti

Come da loro stesso confermato, Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi continuano a mantenere un rapporto di reciproco affetto nonostante non siano più una coppia. L’attrice è stata legata al conduttore per 18 anni e si è separata da lui poco prima di avere sua figlia insieme a un partner di cui ha deciso di tenere segreta l’identità. Cristiana Capotondi considera ancora Andrea Pezzi come parte della sua famiglia e il conduttore stesso ha confermato all’Ansa:

“Abbiamo deciso di separarci senza tuttavia comunicarlo per prendere tutti il tempo per riorganizzare con calma le nostre vite. Quando, all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima.”

