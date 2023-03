Fabrizio Corona ha festeggiato il suo 49esimo compleanno e sui social ha postato alcuni scatti del party esclusivo.

Fabrizio Corona ha festeggiato il suo 49esimo compleanno in compagnia di alcuni dei suoi amici più cari e della fidanzata, Sara Barbieri. Le foto della festa sono presto finite sui social e in tanti hanno ironizzato sulle frasi scritte sulle due torte di compleanno per l’ex Re dei paparazzi. Sui due dolci è stato scritto: “Accidenti, sono 49” e “Sono meglio di qualsiasi Brad”.

Fabrizio Corona: i 49 anni

Fabrizio Corona ha festeggiato il suo 49esimo compleanno con un party esclusivo a cui erano presenti alcuni dei suoi più cari amici (tra questi anche la Petineuse, amica di Belen Rodriguez, e suo figlio Carlos Maria Corona). All’ex Re dei paparazzi sono state dedicate due torte, una delle quali con un chiaro riferimento al famoso divo hollywoodiano Brad Pitt. Fabrizio Corona si è mostrato esultante durante i festeggiamenti in compagnia della fidanzata Sara Barbieri, con cui fa coppia fissa ormai da quasi un anno.

A proposito del suo legame con la giovane modella l’ex Re dei paparazzi ha recentemente confessato che gli piacerebbe costruire con lei una famiglia. Sarà vero?

