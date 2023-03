Attraverso i social Eros Ramazzotti ha dato il benvenuto al suo primo nipote e figlio di Aurora, il piccolo Cesare Cerza.

Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare, e dopo la nonna Michelle Hunziker anche il nonno Eros Ramazzotti non ha mancato di augurare il suo personale benvenuto al piccolo appena nato. “La vita è meravigliosa, nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il mondo è nelle tue mani”, ha scritto il cantante nelle sue stories.

Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti nonno: il messaggio via social

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta e sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni a lei e Goffredo per la nascita del piccolo Cesare (il cui nome è stato tenuto top secret fino al momento del parto).

La nonna Michelle Hunziker ha scritto via social che il giorno della nascita del suo primo nipote sarebbe stato – insieme a quello delle sue figlie – il più bello della sua vita, e a lei e a nonno Eros si è aggiunta anche Sara Daniele, la figlia di Pino Daniele e migliore amica di Aurora, che ha scritto: “I miei migliori amici hanno avuto un bebè bellissimo. Benvenuto Cesare, la zia ti ama già tantissimo”.

