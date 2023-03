Eleonora Daniele ha confessato per la prima volta alcuni retroscena relativi alla sua vita da mamma e alla nascita di sua figlia Carlotta.

Nel 2020 Elenora Daniele ha avuto la sua prima figlia, Carlotta, e più volte ha confessato pubblicamente quanto l’amore per sua figlia le abbia cambiato e migliorato la vita. La conduttrice ha raccontato per la prima volta a Gente alcuni retroscena sulla nascita di sua figlia e ha svelato di aver avuto alcune complicazioni a seguito del suo parto cesareo.

“In quel periodo mi sentivo invincibile. Poi è arrivata lei ed ero piena d’amore, ma anche più fragile. Carlotta è nata con il cesareo. Dopo poco mi si sono riaperti i punti e mi hanno portata nuovamente in sala operatoria: mi hanno riaperta e richiusa. È stato uno shock. La ripresa è stata più complicata, ma mi bastava tenere lei tra le braccia per vanificare ogni sofferenza”.

Eleonora Daniele

Eleonora Daniele: il post parto

La nascita della piccola Carlotta ha cambiato per sempre e in meglio la vita di Eleonora Daniele, che a Gente è tornata a parlare del legame indissolubile con sua figlia e di quello con il marito, Giulio Tassoni, incontrato in un momento particolarmente difficile della sua vita. La conduttrice aveva da poco perso suo fratello (affetto da autismo) quando avrebbe deciso di costruire una famiglia insieme a quello che nel 2019 è diventato suo marito.

“La condivisione, la quotidianità ci unisce. In un momento duro delle nostre vite – la perdita di mio fratello e di sua madre – ci siamo ritrovati così vicini da trarre forza l’uno dall’altro. Da lì abbiamo messo le basi per il futuro, per la nostra famiglia. Un scelta di cuore e di testa. Giulio dice che in un mondo complesso stare insieme è la nostra ricreazione, il nostro respiro”, ha confessato la conduttrice a Gente.

