Marco Masini ha svelato per la prima volta alcuni retroscena inediti sulla sua carriera, sulla sua vita privata e sui suoi… capelli.

Al Corriere della Sera Marco Masini si è raccontato per la prima volta senza filtri, a partire dalle dicerie sul suo conto fino agli amori che hanno attraversato la sua vita. Per la prima volta il cantante ha anche confessato un retroscena inedito su di lui e ha svelato che i suoi capelli sarebbero artificiali.

“Ho cominciato a perderli da ragazzo, quando facevo il servizio militare nella Vam, la vigilanza dell’aeronautica, per colpa dell’elmetto stretto. Non ho fatto il trapianto, ma un rinfoltimento con capelli artificiali, sono giapponesi, tengono fino a 80 kg di strappo”, ha dichiarato Masini, che avrebbe ereditato la sua passione per le chiome folte dal padre (rappresentate di prodotti per parrucchieri).

Marco Masini

Marco Masini: i capelli

Marco Masini si è raccontato a cuore aperto al Corriere della Sera e, dopo aver svelato che i suoi capelli sarebbero artificiali, il cantante ha anche svelato un aneddoto su uno dei suoi più grandi amici, Eros Ramazzotti. Il cantante ha confessato che il collega lo avrebbe difeso quando in passato sarebbero state messe in circolazione voci false sul suo conto (e sul fatto che portasse sfortuna).

A far circolare la voce sarebbe stato a detta di Masini “Un addetto ai lavori. Lo stesso che, ogni volta che mi si nominava, faceva le corna o altri scongiuri”. Per quanto riguarda coloro che gli rimasero accanto in quel periodo il cantante ha svelato: “I colleghi, gli amici, per fortuna mi sono rimasti vicini. Eros Ramazzotti è tra quelli che più mi hanno difeso”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG