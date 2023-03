Aurora Ramazzotti ha annunciato via social la nascita del suo primo figlio ed è stato travolto da una valanga di critiche.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare e, con enorme gioia, lei e i suoi familiari hanno dato il benvenuto al piccolo attraverso i social. In tanti tra gli haters sui social hanno preso di mira Aurora (così come già fatto durante la sua gravidanza) a causa del nome del bambino, che è stato svelato solo dopo il parto. “Che nome orrendo”, ha scritto qualcuno tra gli utenti in rete. Al momento Aurora e Goffredo non hanno replicato alle critiche.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: critiche per il nome del figlio

Ancora una volta Aurora Ramazzotti è stata presa di mira sui social e ad attirare le critiche degli haters stavolta sarebbe stato il nome del suo bebè, il piccolo Cesare. Lei e Goffredo avrebbero dato questo nome al bambino – sembra – per via del legame tra il neopapà e la sua città, Roma. La coppia, comprensibilmente impegnata per via dell’arrivo del piccolo, al momento non ha replicato alle critiche sorte in rete.

Oltre ai commenti dei leoni da tastiera, Aurora e Goffredo hanno ricevuto i moltissimi messaggi di calore e affetto da parte di fan, amici e colleghi. In queste ore anche il nonno Eros Ramazzotti ha voluto fare il suo speciale augurio al piccolo appena nato.

