In occasione del loro quinto mesiversario Antonella Fiordelisi ha scritto una lettera a cuore aperto al fidanzato Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno festeggiato il loro quinto mesiversario al di fuori della Casa del GF Vip e in queste ore l’ex schermitrice ha postato un messaggio dedicato al suo fidanzato e all’amore provato nei suoi confronti.

“Sai perché a Settembre avevo paura di lasciarmi andare? Mi sei piaciuto dal primo istante, speravo di non innamorarmi”, ha scritto l’ex volto del GF Vip, e ancora: “Ho sempre avuto paura dell’amore…è un sentimento così potente che, se delude, lascia ferite profonde e ti indebolisce.. stando con te ho capito che l’amore non si può arginare e che, soprattutto, ti fa essere una persona migliore…e tu mi hai migliorata tantissimo. Grazie. 5 mesi di noi”.

Antonella Fiordelisi: la dedica a Edoardo Donnamaria

Nonostante gli alti e bassi e i numerosi tira e molla avvenuti tra loro al GF Vip, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembrano essere più felici e uniti che mai ora che entrambi possono vivere il loro amore stando lontani dalle telecamere.

In queste ore Antonella ha voluto dedicare un romantico messaggio al fidanzato e entrambi hanno confessato di essersi reciprocamente presentati ai loro rispettivi genitori. La coppia ha svelato anche che non le dispiacerebbe avere presto un figlio e in tanti sono curiosi di sapere se davvero la loro storia sia davvero destinata a durare.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG