Mara Venier è ancora indignata per quanto accaduto nei giorni scorsi, quando sul canale social QuiMediaset sono apparsi degli insulti rivolti contro di lei e Barbara D’Urso.

La pagina in questione ha fornito le proprie scuse pubbliche e ha parlato di un generico “grave incidente” che avrebbe causato il malfunzionamento del profilo. Mara Venier ha dato prova di non aver digerito la vicenda e infatti, in queste ore, si è recata dai carabinieri (probabilmente per sporgere denuncia). “Aspettando scuse, anche private!”, ha scritto la conduttrice, e in riferimento alla vicenda ha aggiunto: “Salutame a Silvy”. Il messaggio incriminato di QuiMediaset era firmato proprio da una certa Silvy.

Mara Venier dai carabinieri: lo sfogo via social

Nei giorni scorsi il profilo QuiMediaset ha fornito le proprie scuse per quanto accaduto domenica scorsa sulla stessa pagina del profilo, dove era apparso il messaggio: “Che cosa antipatica, tr**e mi pare azzeccato Silvy”, in riferimento a Mara Venier e a Barbara D’Urso. La Venier ha dato subito prova di non dare alcun peso alle scuse fatte dal programma e sui social ha scritto: “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojo*i… Salutame a Silvy”. Per il momento non è dato sapere chi sia stato il responsabile dell’accaduto e la pagina QuiMediaset ha fatto sapere:

“Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower, Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

