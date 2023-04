Aurora Ramazzotti ha postato un video del suo ultimo mese di gravidanza e ha svelato ai fan alcuni retroscena sulla nascita di suo figlio.

Il 30 marzo Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare, e a seguire ha condiviso sui social un video in cui ha mostrato giorno per giorno quanto sia cresciuta la sua pancia nell’ultimo mese di gravidanza. Aurora ha scelto di partorire alla clinica Sant’Anna, in Svizzera, la stessa in cui è nata lei. La figlia di Michelle Hunziker ha anche confessato di essersi recata sul posto alla 38esima settimana e 4 giorni prima che nascesse il suo bebè.

“Ho deciso di partorire in Svizzera perché c’è una struttura che mi piaceva molto e io sono nata lì”, ha dichiarato Aurora, che nelle scorse ore ha fatto ritorno a casa sua a Milano.

@therealauroragram Volevo monitorare la lievitazione 🤪 ciao panza 👋🏻 sono ufficialmente 24 ore che non ci sei più❤️ ♬ suono originale – Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: i retroscena sul parto

Aurora Ramazzotti ha svelato ai fan alcuni retroscena sulla sua scelta di partorire in Svizzera e a seguire si è presa una pausa dai social per potersi godere i primi momenti insieme al suo bambino, Cesare. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti nelle scorse ore è stata dimessa dalla struttura e ha potuto fare ritorno nella sua casa di Milano insieme al fidanzato Goffredo Cerza. Michelle Hunziker si è mostrata via social in compagnia di sua madre Ineke e dell’influencer Tommaso Zorzi, con cui è andata a far visita al nipote appena nato.

