Tommaso Stanzani ha partecipato al party esclusivo organizzato dal suo ex, Tommaso Zorzi, per il suo 28esimo compleanno.

Insieme ad altri famosi ospiti vip (tra cui Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Giulia Salemi, e tantissimi altri) Tommaso Stanzani ha partecipato al party esclusivo organizzato per il 28esimo compleanno del suo ex fidanzato, Tommaso Zorzi. Attraverso i social il ballerino si è mostrato durante i festeggiamenti e ha pubblicato un messaggio di auguri per l’influencer, con cui non è dato sapere se sia in atto un ritorno di fiamma. Stanzani ha postato una foto di Zorzi alla sua festa di compleanno e gli ha inviato i suoi migliori auguri con tanto di emoticon a forma di cuore.

Tommaso Stanzani: la festa di compleanno di Tommaso Zorzi

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi hanno mantenuto il massimo riserbo in merito alla loro rottura ma in tanti, sui social, non hanno potuto fare a meno di notare che il ballerino sarebbe stato seduto accanto all’ex vincitore del GF Vip durante la sua festa di compleanno.

I due dunque avrebbero mantenuto buoni rapporti e infatti lo stesso Stanzani si è mostrato felice durante i festeggiamenti e non ha mancato di fare gli auguri a Tommaso Zorzi. In tanti si chiedono come stiano davvero le cose tra i due che, dopo la scintilla scoccata nel 2020, avevano deciso di andare a vivere insieme.

