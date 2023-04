Attraverso i social Selvaggia Lucarelli ha risposto ad alcune domande dei fan in merito al suo presunto addio a Ballando con le Stelle.

Sui social in tanti hanno chiesto a Selvaggia Lucarelli delucidazioni in merito al suo presunto addio e alla sua presunta sostituzione a Ballando con le Stelle. La giornalista – protagonista di alcune accese discussioni durante l’ultima edizione dello show – ha dichiarato: “La verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv.”

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli sostituita a Ballando con le Stelle: il retroscena

Al momento Selvaggia Lucarelli ha preferito non sbilanciarsi sulla notizia relativa al suo presunto addio a Ballando con le Stelle e non è dato sapere se davvero verrà sostituita come ipotizzato da alcune indiscrezioni circolate in rete ultimamente.

La giornalista, protagonista dell’ultima edizione dello show insieme al suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, non ha mancato di manifestare la sua delusione per l’atteggiamento avuto da alcuni giudici suoi colleghi nei confronti suoi e del suo fidanzato. Sulla questione si è espressa anche la conduttrice Milly Carlucci, che però è tornata a ribadire la sua ammirazione nei confronti della giornalista.

