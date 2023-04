Dopo il concerto dei Maneskin a Bari il batterista Ethan Torchio ha fatto un clamoroso cambio di look e si è mostrato completamente rasato.

Dopo le proteste per il nuovo taglio di capelli di Damiano David anche il batterista dei Maneskin, Ethan Torchio, è finito nella bufera per essersi mostrato completamente rasato. Qualcuno tra i fan dei social ha persino ipotizzato che si trattasse di un pesce d’aprile e in tanti hanno manifestato il loro disappunto per il clamoroso cambio di look del musicista (che finora ha sempre sfoggiato una lunga e fluente chioma).

Ethan Torchio rasato: la polemica

Come Damiano David alcuni mesi fa anche Ethan Torchio ha deciso di dire addio alla sua lunga e fluente chioma e la vicenda è diventata un “caso” sui social. In tantissimi infatti si sono scagliati contro il batterista dei Maneskin per il cambio di look e c’è anche chi ha affermato di sperare che si trattasse di uno scherzo. Sui social Ethan si è mostrato con i capelli rasati con uno scatto ironico in cui si vedono due body guard che lo trascinano via nel dietro le quinte dell’ultimo concerto dei Maneskin a Bari. Il batterista romperà il silenzio in merito alla vicenda?

