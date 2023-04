Il 30 marzo Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio e nelle scorse ore ha potuto fare ritorno nella sua casa a Milano.

Aurora Ramazzotti si sta godendo i primi giorni di vita del piccolo Cesare e nelle scorse ore, nella sua casa di Milano, Michelle Hunziker e la madre Ineke si sono recate a far visita all’influencer e al suo bebè. La showgirl svizzera ha ironizzato sul fatto che sua madre sia diversa bisnonna per la prima volta e nelle sue stories ha scritto: “Facciamo così: Ineke è ancora la nonna di tutti mentre io sarò la mamma al cubo. Va bene?”.

Attraverso i social intanto Goffredo Cerza ha svelato quale sarebbe il nome completo di suo figlio.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: il vero nome del figlio

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto un nome importante per il loro primo bambino, il cui nome completo è Cesare Augusto. Nelle scorse ore la coppia, che ha fatto ritorno a Milano con il bambino (che è nato in una rinomata clinica svizzera) ha accolto i primi amici e parenti venuti a conoscere il piccolo. Tra questi non potevano mancare Michelle Hunziker e sua madre, Ineke, ma anche l’influencer Tommaso Zorzi. Sui social in tanti hanno rivolto i loro messaggi d’auguri a Aurora, che al momento ha deciso di prendere una pausa dai social.

“Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta. Grazie per i vostri dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo”, ha scritto nelle sue stories l’influencer.

