Sonia Bruganelli ha dichiarato che non sarà presente per la terza volta consecutiva al GF Vip e ha svelato perché.

Sonia Bruganelli è stata senza dubbio una delle opinioniste più amate del GF Vip ma lei stessa ha svelato che, dopo due edizioni, non se la sentirebbe di partecipare anche a una terza stagione del reality show. A Vanity Fair la moglie di Paolo Bonolis ha confessato anche cosa potrebbe farle cambiare idea: “Tanto denaro. Rimango produttrice, dopotutto”, ha affermato.

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli non vuole tornare al GF Vip

Dopo il successo ottenuto partecipando come opinionista al GF Vip 5 Sonia Bruganelli si era detta convinta di non voler tornare all’interno del programma ma poi, a sorpresa, era tornata a svolgere per la seconda volta il ruolo di opinionista. In tanti sperano che le cose vadano così anche per l’ottava stagione del reality show, da cui la moglie di Paolo Bonolis si è già tirata indietro.

“La tv ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il GF mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il GF è la creatura di Alfonso”, ha dichiarato a Vanity Fair in merito alla sua decisione. La produzione del programma riuscirà a farle cambiare idea?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG