A Verissimo l’attore Claudio Amendola ha rotto per la prima volta il silenzio sul suo addio a Francesca Neri.

Dopo 25 anni d’amore Claudio Amendola e Francesca Neri hanno annunciato ufficialmente il loro addio. L’attore in queste ore è stato ospite a Verissimo, dove per la prima volta ha parlato del suo addio alla madre di suo figlio Rocco.

“La vita è bizzarra, non credevo mai di poter interrompere la storia con Francesca. Sarà comunque per sempre la pagina, il libro più importante della mia vita. È un grande peccato, sì. Sono molto dispiaciuto di non essere riuscito a mantenere il patto che ci siamo fatti”, ha dichiarato l’attore, affermando anche che vorrà bene all’attrice per il resto della sua vita.

Claudio Amendola

Claudio Amendola: la separazione da Francesca Neri

Claudio Amendola non ha svelato i motivi del suo addio a Francesca Neri ma non ha nascosto che sarebbe stata per lui una grande delusione decidere insieme a lei di mettere fine alla loro storia.

A quanto pare i due, genitori di Rocco Amendola (nato nel 1999), hanno mantenuto rapporti pacifici e l’attore ha riservato parole di stima verso la collega attrice. Lo stesso aveva fatto in passato anche Francesca Neri, che aveva affermato quanto il compagno le fosse stato vicino nella sua battaglia contro la malattia (l’attrice soffre di cistite interstiziale).

