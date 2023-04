Rosa Perrotta ha raccontato un episodio di cui è stato protagonista Pietro Tartaglione, che avrebbe ricevuto i complimenti di una sconosciuta.

Rosa Perrotta non perde occasione per raccontare ai fan dei social i retroscena della sua quotidianità e nelle ultime ore ha raccontato ironica un episodio che non avrebbe mancato però di suscitarle un po’ di gelosia. Una sconosciuta infatti avrebbe detto a Pietro Tartaglione “sei bellissimo”.

“Una signora di circa 60 anni ha fermato mio marito per dirgli “sei bellissimo”, ha confessato l’influencer, e ancora: “In realtà la signora non si era accorta di me, infatti poi, quando mi ha visto ha specificato: “Sei bellissimo ma lo dico da mamma” (…) Una situazione stranissima perché è come se io a 60 anni fermassi un amico di mio figlio per dirgli “sei bellissimo”. No signora, la maternità non c’entra”.

Rosa Perrotta: i complimenti a Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta ha raccontato via social che, inaspettatamente, Pietro Tartaglione avrebbe ricevuto i complimenti da parte di una sconosciuta sui 60 anni. Rosa a quanto pare non ha gradito la questione e non ha mancato di farlo sapere ai suoi fan, seppure con toni ironici.

Di recente l’influencer ha confessato che lei e Pietro Tartaglione avrebbero vissuto un periodo di crisi in seguito alla nascita dei loro due figli e ha svelato perché.

