In tanti hanno preso di mira Cristina Scuccia per il suo ultimo videoclip dove, a detta degli haters, sarebbe fin troppo provocante.

Cristina Scuccia ha deciso di dire addio alle vesti di suora ma continua a coltivare con passione la sua carriera musicale. Nelle ultime ore ha pubblicato il videoclip del suo brano La felicità è una direzione, ed è stata travolta da una vera e propria bufera da parte degli haters, che l’hanno accusata di essere fin troppo provocante. “Mi criticavano da suora e mi criticano adesso, ma chi siamo noi per giudicare?”, ha dichiarato a La Repubblica, e ancora: “A una donna non si perdona quasi niente, figurarsi a un’ex religiosa”.

Cristina Scuccia: le critiche via social

L’ex suora e talento di The Voice of Italy Cristina Scuccia ha replicato alle recenti critiche indirizzate contro di lei dagli haters via social. Lei stessa ha raccontato di aver vissuto un periodo di crisi nel 2020 dopo il quale avrebbe deciso di dire addio alla vita ecclesiastica per cercare una nuova se stessa. Oggi lavorerebbe come cameriera in Spagna e si vocifera che presto potrebbe fare il suo ingresso all’Isola dei Famosi.

“Mi farò conoscere meglio. Del resto, siamo tutti creature imperfette e fragili. Suor Cristina era l’involucro, ma sono sempre io. Ho cambiato abito, ho smesso di perdonarmi e ho cominciato ad accettarmi”, ha confessato a Verissimo.

