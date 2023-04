Chiara Ferragni sta trascorrendo una vacanza in Sudafrica in compagnia di alcuni amici e sui social è stata travolta dalle critiche.

Chiara Ferragni ha rinviato per due anni il suo viaggio in Sudafrica e solo negli ultimi giorni è riuscita a partire in compagnia di alcuni amici e colleghi. L’influencer ha raccontato via social alcuni retroscena del suo viaggio e intanto in molti l’hanno presa di mira attraverso i social accusandola di star trascurando i suoi figli (rimasti a Milano con il padre, Fedez).

“Dai Chiara chiama le cose con il loro nome: non è la tata, è praticamente sua mamma visto che lo sta crescendo lei e fa tutto quello che dovresti fare tu… sei madre col cul* degli altri. È più sua madre lei di te”, ha scritto un utente tra i commenti ai suoi post, mentre un altro ha aggiunto: “Per fortuna Fede non si comporta come te, abbandonando i bimbi ogni 2 secondi”.

Chiara Ferragni in Africa: le critiche via social

In tanti hanno accusato l’influencer Chiara Ferragni di trascurare i suoi due figli, Leone e Vittoria, e di essere per questo una cattiva madre.

L’influencer, che in passato non ha mancato di replicare contro gli haters dei social, questa volta ha preferito non rispondere alle accuse nei suoi confronti e in tanti si chiedono se lo farà. In passato, in merito alle critiche a lei rivolte sul tema della maternità, l’influencer aveva dichiarato nelle sue stories: “Questi commenti che scopo hanno? Cercare di farmi sentire meno madre perché lavoro e sono aiutata a crescere mio figlio da mio marito, le nonne e la tata? Mi spiace ma su di me non funziona”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

