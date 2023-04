Flavia Vento si è confessata senza filtri a Gente e ha lanciato una frecciatina contro due sue famose colleghe.

Flavia Vento ha rilasciato un’intervista tutta pepe a al settimanale Gente dove, tra le altre cose, ha precisato di aver assunto nel corso della sua carriera il ruolo di “svampita” ma di essere più intelligente di ciò che gli altri potrebbero credere. “Ma io ci faccio e basta! Su, dai, sono vent’anni che vi prendo tutti per il c…!”, ha dichiarato al settimanale, e ancora: “Sono molto più intelligente di quanto poteste, potreste, pot… No, aspetta. Come si dice?”. La showgirl ha anche lanciato un’inaspettata frecciatina contro due famose colleghe.

Flavia Vento: la frecciatina a Belen e a Valeria Marini

Flavia Vento ha precisato che molte delle voci sul suo conto non sarebbero vere e al settimanale Gente ha anche confessato per la prima volta di non essere in buoni rapporti con le due colleghe showgirl Valeria Marini e Belen Rodriguez. I motivi dei dissapori tra lei e le due non sono noti, ma la Vento ha confessato: “Chi mi ha delusa del mondo dello spettacolo? Belen Rodriguez e Valeria Marini, diciamo che all’Isola dei famosi non sono state molto corrette nei miei confronti”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Di recente la Vento è balzata agli onori delle cronache per aver affermato di aver avvistato un ufo, fatto di cui ancora oggi sostiene di essere più che certa.

