Antonella Fiordelisi è tornata a scagliare alcune frecciatine infuocate contro Orietta Berti e Micol Incovaia.

Durante la sua partecipazione al GF Vip Antonella Fiordelisi ha finito per avere un alterco con Orietta Berti, che si era scagliata contro di lei e i suoi genitori attraverso i social. In queste ore l’ex volto del GF Vip ha rilasciato un’intervista a Novella, dove tra le altre cose ha scagliato una frecciatina alla stessa opinionista, su cui ha affermato:

“Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me? (…) Capisco che sono la sua ossessione, ma anche meno! Il GF è finito dai. Parla di qualcos’altro. Meno frustrazione“. Antonella è tornata a scagliarsi anche contro Micol Incorvaia.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi: le frecciatine via social

Nonostante sia stata eliminata dal GF Vip Antonella Fiordelisi continua a far discutere i fan del programma e nelle ultime ore è tornata a prendersela con Orietta Berti e anche con la sua acerrima rivale, Micol Incorvaia. Al GF Vip Micol Incorvaia aveva paragonato il fidanzato di Antonella, Edoardo Donnamaria, a un cane che “abbaia” ad ogni richiesta della sua fidanzata.

Per tutta risposta Antonella ha dichiarato a Novella 2000: “Quando la volpe non arriva all’uva dice che abbaia. Ps: non aveva problemi però a mandare le lettere amorose a Edo tempo fa”.

