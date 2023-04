Secondo indiscrezioni Gemma Galgani potrebbe aver già trovato un nuovo spasimante dopo il fallimento vissuto con Silvio.

Un nuovo amore in vista per Gemma Galgani? Secondo indiscrezioni la dama torinese, dopo il fallimento vissuto con il cavaliere Silvio, avrebbe dato il suo numero di telefono a nuovo cavaliere del parterre, Claudio, con cui sarebbe scoccato un vero e proprio colpo di fulmine. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Maria De Filippi

Gemma Galgani: il nuovo amore dopo Silvio

In tanti tra i fan di Gemma Galgani sono impazienti di conoscere i nuovi dettagli relativi alla vita sentimentale della dama torinese che, nelle ultime puntate di Uomini e Donne, è stata al centro del controverso rapporto con Silvio.

Il cavaliere ha deciso di lasciare il programma dopo che Gemma si è rifiutata di avere con lui un maggior contatto fisico e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere se sulla questione ci saranno ulteriori sviluppi. Al momento, secondo i rumor che si stanno avvicendando in rete, Gemma avrebbe dato il suo numero di telefono al nuovo cavaliere, Claudio. Per saperne di più sulla questione non resta che attendere le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, dove quello di Gemma è uno dei volti di punta dello show.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG