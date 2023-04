Giulia Salemi ha ricevuto un regalo inaspettato da parte di Sonia Bruganelli in occasione della finale del GF Vip.

Prima della finale al GF Vip, Sonia Bruganelli ha raggiunto Giulia Salemi nei camerini del programma e la ha consegnato il suo prezioso regalo di compleanno. L’influencer lo scorso 1° aprile ha compiuto 30 anni, ma di certo non si aspettava di ricevere un regalo dalla moglie di Paolo Bonolis (con cui più volte ha avuto dei battibecchi all’interno del dating show). “Ho pensato a te per una prima importante”, ha dichiarato Sonia Bruganelli consegnando all’influencer il prezioso regalo.

Giulia Salemi: il regalo di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha stupito tutti e lasciato Giulia Salemi a bocca aperta consegnandole il suo prezioso regalo di compleanno. L’opinionista ha scelto per l’influencer un elegante abito da sera di Louis Vuitton, e Giulia Salemi si è mostrata più felice che mai.

Le due hanno avuto alcuni battibecchi all’interno del GF Vip, ma Sonia Bruganelli non ha fatto segreto di provare grande ammirazione nei confronti della fidanzata di Pierpaolo Pretelli e ha anche ammesso di sperare che presto sia lei a prendere il suo posto in veste di opinionista. Alfonso Signorini ascolterà il suo suggerimento? In tanti sono curiosi di sapere di più.

