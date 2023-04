Guendalina Tavassi si è sfogata con i suoi fan in vista della finale del GF Vip, che ha visto trionfare Nikita Pelizon.

Guendalina Tavassi ha più volte difeso suo fratello Edoardo Tavassi (concorrente del GF Vip 7) durante quest’ultima edizione del reality show di Signorini. In vista della finale del programma l’ex naufraga si è sfogata con i suoi fan e ha affermato quanto per lei sia stato difficile assistere impotente agli attacchi contro suo fratello.

“Buongiorno a tutti, oggi finalmente c’è la finale e quindi finirà questo periodo che per noi è stato veramente orribile. Cioè per noi parenti che siamo da casa è ancora peggio di vivere il Gf Vip in prima persona. Loro, ovviamente, non sanno tutto quello che abbiamo dovuto smuovere dietro per proteggere i nostri cari”, ha dichiarato nelle sue stories.

Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi: la finale del GF Vip

Come Clizia Incorvaia ed altri parenti dei concorrenti del GF Vip, Guendalina Tavassi ha espresso la sua soddisfazione per la fine del GF Vip 7, programma a cui ha partecipato suo fratello Edoardo. Benché lui non abbia conquistato la vittoria del reality show (la cui vincitrice è stata invece Nikita Pelizon), all’interno della casa avrebbe trovato l’amore: lui e Micol Incorvaia infatti sono impegnati sentimentalmente e Guendalina ha già detto di non vedere l’ora di conoscere la nuova fidanzata del fratello. La storia tra i due è destinata a durare?

