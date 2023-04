L’influencer Nikita Pelizon ha conquistato la vittoria del Grande Fratello Vip 7 e l’ambito montepremi da 100mila euro.

Con enorme gioia Nikita Pelizon ha conquistato la vittoria al GF Vip 7 e in tanti, sui social, hanno esultato insieme a lei per il risultato raggiunto. A contendersi la vittoria del programma durante la finalissima sono state lei e la collega influencer Oriana Marzoli, che ha perso contro Nikita per il 52,8% di voti. In tanti sui social non vedono l’ora di sapere come Nikita investirà il montepremi del programma e nel frattempo l’influencer, via social, ha postato il suo primo messaggio per i fan.

Nikita Pelizon vincitrice al GF Vip 7

Nikita Pelizon ha conquistato la vittoria al GF Vip 7 e in tantissimi, via social, hanno fatto il tifo per lei durante la finale. Una volta lasciata la casa di Cinecittà Nikita ha voluto postare il suo primo messaggio dedicato ai fan e nelle sue stories non ha mancato di ringraziarli con grande entusiasmo: “Grazie, grazie mille di tutto il sostegno che mi avete dato, ormai era diventato un appuntamento fisso il televoto (…) grazie di avermi capito. La gioia che sto provando è perché abbiamo vinto insieme, perché se non era per voi col cavolo! Grazie!”, ha dichiarato Nikita.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG