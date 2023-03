A Uomini e Donne Tina Cipollari è stata zittita da Maria De Filippi e in tanti si sono scagliati contro di lei per le sue parole su Gemma.

A Uomini e Donne Gemma Galgani ha avuto un acceso confronto con il cavaliere Silvio e con Tina Cipollari dopo che ha rifiutato le avance del cavaliere. Tina ha sbottato in studio contro di lei ed è stata zittita da Maria De Filippi e a seguire contro di lei si è scatenato il pubblico dei social che ha commentato: “Che ribrezzo”, e ancora: “Come fanno tutti lì dentro a stare zitti”, “Orrore totale”, “Raccapricciante e imbarazzante”.

Tina Cipollari zittita a Uomini e Donne: la bufera sui social

In tanti non hanno affatto gradito quanto affermato da Tina Cipollari a Uomini e Donne, dove ha rimproverato Gemma Galgani dandole della “falsa” per aver rifiutato le avance del cavaliere Silvio.

“Questa storia è partita male perché a te non è mai piaciuto. Devi dire la verità, hai stancato! In questi anni non ti sei mai lamentata. La cosa non è reciproca. Se era un 40enne vedi! Qualunque cosa l’avresti accettata. Sei falsa. Gemma ti hanno fatto proposte più indecenti, anzi sei stata tu a farle. Si scandalizza di questo e quest’altro, ma a chi la vuoi dare a bere? Lei ha bisogno di carne fresca per andare oltre”, ha tuonato Tina che, per i toni usati, è stata invitata a fare silenzio dalla conduttrice Maria De Filippi e, a seguire, ha mostrato al pubblico dei cartelli per poter tornare a dire la sua sulla vicenda. La questione avrà ulteriori sviluppi?

