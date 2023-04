Secondo le ultime indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di apportare qualche modifica al cast dell’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi sta per tornare. Il reality. che sarà trasmesso su Canale 5 a partire dal 17 aprile e condotto da Ilary Blasi, è molto atteso dal pubblico televisivo. Anche se il cast sembrava già completo, potrebbe subire, secondo alcune indiscrezioni, delle modifiche da parte di Pier Silvio Berlusconi.

Isola dei Famosi, Pier Silvio Berlusconi cambia il cast

Pier Silvio Berlusconi avrebbe preso direttamente in mano la questione del cast dell’Isola dei Famosi per rendere il programma meno trash e volgare. Dopo gli scandali e i provvedimenti presi al Grande Fratello Vip, sembra che il capo di Mediaset sia intenzionato a evitare qualsiasi tipo di maleducazione e volgarità nel reality della Blasi.

Secondo quanto riferito da Dagospia, Berlusconi avrebbe eliminato alcuni nomi dalla lista dei concorrenti che erano pronti a partire per l’Honduras, inclusi Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, amico e avvocato di Ilona Staller-Cicciolina.

Ilary Blasi

Questo quanto si legge sul portale:”Due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, amico e avvocato di Ilona Staller-Cicciolina. E non sarebbero gli unici…Novità anche sul fronte autori, torna Peppi Nocera. Berlusconi non ha avuto una svolta “buonista”, nemmeno “bacchettona”. Come per il reality di Signorini si cerca una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie“.

Per il momento i naufraghi ufficiali sono 4: Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, e la modella Helena Prestes. Non ci resta che aspettare per vedere chi saranno gli altri…

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG