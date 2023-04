Morgan torna a parlare del Festival di Sanremo e della possibilità di co condurre accanto ad Amadeus, lanciando qualche frecciatina.

In un’intervista recente rilasciata a Oggi Morgan ha discusso la possibilità che la Rai, come recentemente vociferato, gli offra un ruolo importante nel Festival di Sanremo 2024. Durante l’intervista ha parlato anche di Amadeus, lanciando qualche frecciatina non velata.

Morgan, le parole contro Amadeus

Morgan potrebbe rivestire il ruolo di co-conduttore o addirittura di direttore artistico nella prossima edizione di Sanremo? Ormai sembra improbabile, ma in una recente intervista a Oggi ha parlato della questione e ha anche lanciato una frecciatina ad Amadeus, direttore artistico delle ultime quattro edizioni di grande successo del Festival.

Morgan Castoldi

“Mi sembra una cosa ovvia, se le cose andranno come dovrebbero andare. Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall’orchestra alla scelta degli ospiti, sarei quello che costruisce lo spettacolo musicale in televisione. Farei delle scelte in base a criteri artistici, non commerciali. Amadeus non è un musicista, se a me chiedessero di occuparmi di campionato di calcio sarei in imbarazzo.”, ha detto Morgan.

I rapporti tra il cantante e Amadeus non sono dei migliori dopo il Bug gate dell’edizione di Sanremo 22 con conseguente squalifica di Morgan. Per il momento il conduttore non ha replicato alle parole del cantante.

