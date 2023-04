Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato per una forma di leucemia: Alfonso Signorini ha voluto fare un gesto nei suoi confronti.

Silvio Berlusconi è stato ricoverato lo scorso 5 aprile in terapia intensiva all’ospedale di Milano San Raffaele. Il leader di Forza Italia è ricoverato per una forma di leucemia e stando a quanto riportano diverse fonti avrebbe iniziato la chemioterapia. Alfonso Signorini ha voluto fare un gesto nei suoi confronti: ecco cosa ha fatto.

Alfonso Signorini, il gesto per Berlusconi

La festa di compleanno di Alfonso Signorini, in cui avrebbero partecipato i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, è stata sospesa. Il motivo sembrerebbe essere proprio dovuto alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per una forma di leucemia. La notizia è stata data da Alessandro Rosica, ma al momento Signorini non ha né confermato né smentito la notizia.

Alfonso Signorini

Il conduttore del reality avrebbe voluto organizzare una festa per il suo 59º compleanno il 7 aprile, ma ha deciso di annullarla. Un gesto in onore del politico con cui Signorini ha sempre avuto un rapporto di stima e di amicizia. La settima edizione del GfVip si è conclusa lo scorso lunedì con la vittoria di Nikita Pelizon e la festa di compleanno avrebbe visto come invitati tutti gli ex concorrenti del reality.

