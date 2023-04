Ha lasciato tutti a bocca aperto il gesto di Edoardo Donnamaria nei confronti di Nikita Pelizon che si nota in un video sui social.

Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip è successo qualcosa che ha lasciato gran parte dei fan a bocca aperta. In un video sui social, si vede Edoardo Donnamaria dare un grosso abbraccio a Nikita Pelizon. Il gesto è ritenuto abbastanza strano visto il rapporto difficile che hanno avuto all’interno della casa.

Edoardo Donnamaria, l’abbraccio a Nikita Pelizon

Alcuni ex vipponi si sono riuniti nelle scorse ore per festeggiare la pubblicazione della nuova canzone di Edoardo Donnamaria. L’ex gieffino ha infatti scritto il brano Il cielo stanotte, dedicato alla sua fidanzata Antonella Fiordelisi.

Durante un breve video pubblicato sui social, si vede Donnamaria abbracciato a Nikita Pelizon. I due non hanno mai avuto un grande rapporto all’interno del reality, per questo il gesto ha lasciato tutti a bocca aperta. Nikita è comunque molto amica di Antonella, sarà proprio per merito di questo che i due ex coinquilini si stanno pian piano avvicinando?

Edoardo Donnamaria

Su Twitter piovono commenti di euforia nel vedere la coppia di fidanzati così felici insieme ai loro amici e colleghi: “Vedere Edoardo ricredersi su Nikita una volta uscito da quell‘ambiente stra tossico in cui si trovava, mi rende così felice”, scrive un utente. Un altro scrive: “Bellissimo vederli insieme, e la canzone di Donnamaria è bellissima“.

