Sembra che Francesco Totti e Ilary Blasi non abbiano ancora trovato un accordo riguardo al divorzio: gli ultimi aggiornamenti.

Continua la battaglia in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due ex coniugi si battono sulla questione dei figli, dell’assegno di mantenimento e della villa all’Eur, che a quanto pare il calciatore non molla. Secondo le ultime indiscrezioni, Totti avrebbe offerta un’ingente somma di denaro alla showgirl che però avrebbe rifiutato.

Divorzio Totti-Blasi, la cifra chiesta da Ilary

Secondo le ultime indiscrezioni date dal Corriere della Sera, Francesco Totti avrebbe offerto a Ilary Blasi tra i 10.000€ e 15.000€ al mese per il mantenimento dei tre figli. Entrambi hanno chiesto l’affidamento condiviso per loro, ma secondo quanto riportato non avrebbero ancora deciso i giorni e gli orari che spettano ad ognuno dei due.

Ilary Blasi, però, non avrebbe accettato questa cifra, chiedendo molto di più, “una barca di soldi“, come riporta il giornale. La cifra richiesta dalla controparte si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro al mese, se non di più. Una cifra che l’ex calciatore non avrebbe minimamente preso in considerazione, contando anche il fatto che al momento la Blasi avrebbe un reddito ben più corposo dell’ex marito.

Ilary Blasi

Per quanto riguarda la villa all’Eur, Ilary Blasi attualmente ci vive con i tre figli e il fidanzato Bastian ogni volta che questo viene in Italia. Secondo le fonti la villa rimarrà alla showgirl fino al compimento dei 18 di Isabel, che ora ha 7 anni. Sempre stando alle indiscrezioni lui sarebbe furioso che l’ex moglie viva nella sua vecchia casa insieme al suo nuovo compagno, ma lei avrebbe fatto cambiare la serratura, rendendo impossibile per il calciatore presentarsi senza suonare il campanello.

