Secondo indiscrezioni Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero lontani dal trovare un accordo di separazione, e il problema non sarebbero i soldi.

In queste ore il Corriere della Sera ha lanciato nuove indiscrezioni in merito al controverso e dibattuto divorzio dei coniugi Totti e ha messo a tacere le ipotesi secondo cui Ilary Blasi avesse chiesto all’ex marito un generoso assegno di mantenimento.

La showgirl (che ovviamente non ha alcun bisogno di chiedere il mantenimento al suo ex) avrebbe chiesto in realtà di poter restare a vivere nella villa all’Eur dove lei e Totti si sarebbero alternati finora per poter stare insieme ai figli. D’altra parte l’ex calciatore non sarebbe affatto felice della vicinanza tra il nuovo compagno di Ilary, Bastian Muller, e i suoi figli.

Ilary Blasi e Francesco Totti: le richieste per la separazione

Dopo 20 anni d’amore sembra che i rapporti tra Ilary Blasi e Francesco Totti siano naufragati nel peggiore dei modi e i due hanno messo in mano ai loro legali le pratiche relative al loro divorzio.

I motivi della contesa tra i due – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – sarebbero relativi alla gestione dei figli e all’usufrutto della villa all’Eur che i due avrebbero acquistato insieme e in cui ora si alternerebbero per poter stare con i figli. Secondo indiscrezioni Totti sarebbe andato su tutte le furie dopo aver saputo che Ilary avrebbe ospitato in casa il suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, e sarebbe stato adirato anche per le foto in cui l’imprenditore è stato ritratto in compagnia di sua figlia Isabel. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

