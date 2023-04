Eros Ramazzotti è stato travolto da una valanga di critiche e accuse da parte dei fan dei social. Ecco perché.

Negli ultimi giorni Eros Ramazzotti si è mostrato durante un suo concerto e a seguire ha postato alcune foto in compagnia della fidanzata, Dalila Gelsomino, con cui sembra essere più felice che mai. Nonostante questo il cantante non si è ancora mostrato in compagnia di sua figlia Aurora e del suo primo nipotino, Cesare, e in tanti lo hanno tempestato di critiche a causa della questione. “Quando trovi il tempo per andare a conoscere tuo nipote?”, gli ha scritto qualcuno tra i commenti ai suoi scatti social.

Eros Ramazzotti: le critiche per l’assenza con suo nipote

Come l’ex moglie Michelle Hunziker anche Eros Ramazzotti ha condiviso un tenero messaggio dedicato al suo primo nipote, Cesare, ma a seguire non ha mai dato prova di essersi recato a conoscere il suo primo nipotino.

Nelle ultime ore il cantante si è mostrato in compagnia della sua nuova fiamma, Dalila Gelsomino, e i suoi scatti hanno finito per attirare le critiche degli haters, che lo hanno accusato di aver dato la priorità alla sua nuova compagna rispetto al primo incontro col nipote. Eros Ramazzotti replicherà alla critiche nei suoi confronti?

