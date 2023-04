Belen Rodriguez ha ricevuto un commento inopportuno da parte di un fan e sua madre Veronica Cozzani ha deciso di rispondere al suo posto.

Belen Rodriguez ha condiviso sui social alcune foto bollenti del suo ultimo servizio fotografico e un fan ha scritto provocatoriamente tra i commenti: “Scusa Belen, sei bellissima. Ho un mio cugino in Argentina, non ha lavoro. Se dice che è tuo cugino o zio o nonno lo mettono a lavorare in tv come i tuoi parenti. Fammi questa cortesia, grazie”.

Al commento in questione ha risposto nientemeno che Veronica Cozzani, la madre della showgirl argentina: “Sarebbe meglio che tu diventassi famoso, così non devi chiedere la cortesia a nessuno. Vediamo se ce la fai”, ha scritto.

Belen Rodriguez: Veronica Cozzani la difende

Non è la prima volta che Veronica Cozzani prende le difese di sua figlia Belen sui social e, in queste ore, ha replicato contro un ammiratore della showgirl che ha scritto un commento inopportuno a una foto della figlia. La madre di Belen aveva preso le sue difese anche nei giorni scorsi, quando sua figlia era stata travolta dalle critiche per via del costo della sua nuova linea di vestiti che, secondo alcuni utenti, sarebbe stato esagerato. Belen ha preferito non commentare la questione e in tanti sono curiosi di sapere se lo farà.

