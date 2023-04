Memo Remigi è tornato a parlare del suo allontanamento da Oggi è un altro giorno e dei suoi rapporti con Serena Bortone.

Dopo il caso del palpeggiamento a Jessica Morlacchi in diretta tv, Memo Remigi è stato allontanato istantaneamente da Oggi è un altro giorno e oggi, ad alcuni mesi dallo scandalo che lo ha visto protagonista, il musicista è tornato a ribadire il suo dispiacere per la vicenda e per non aver potuto chiarire a voce con Serena Bortone e con la diretta interessata (la conduttrice e la Morlacchi infatti non avrebbero risposto alle sue chiamate).

“È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto”, ha confessato al Corriere della Sera.

Memo Remigi

Memo Remigi dopo lo scandalo: la confessione

Memo Remigi ha espresso la sua amarezza per non aver mai avuto modo di chiarire a voce con Serena Bortone e Jessica Morlacchi e, al Corriere della Sera, ha confessato anche alcuni retroscena sul suo passato, a partire da quando ebbe una vera e propria cotta per una giovanissima Barbara D’Urso (allora 19enne).

“All’epoca ero un uomo con il cuore palpitante, ma diviso in due: una parte era per questa giovane donna che mi faceva sentire speciale e irrinunciabile, ma una parte era rimasta da Lucia. Capisco che magari alcune donne volessero un impegno più stabile, ma io la famiglia ce l’avevo già, Lucia per me è sempre stata un punto di riferimento, una dipendenza affettiva, nonostante avessi anche altre velleità”, ha dichiarato Remigi. Sul caso che lo ha visto protagonista a Oggi è un altro giorno ci saranno ulteriori sviluppi in futuro?

