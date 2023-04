Secondo indiscrezioni Cesare Cremonini avrebbe un nuovo amore dopo la fine della sua relazione con Martina Maggiore.

Nuovo amore in vista per Cesare Cremonini? A lanciare lo scoop sul cantante è stato il settimanale Chi, che ha fatto sapere che avrebbe in atto una liaison con una nota giornalista Rai (la cui identità resta al momento top secret). Alcuni mesi fa Martina Maggiore (a cui il cantante aveva dedicato il suo brano di successo Giovane stupida) aveva annunciato la fine della loro relazione.

Cesare Cremonini: la storia con una giornalista Rai

Cesare Cremonini è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma il settimanale Chi ha fatto sapere in queste ore che esisterebbe un nuovo amore nella vita del cantante e che si tratterebbe di una nota giornalista Rai. In tanti tra i fan dell’artista sono impazienti di sapere chi sia la nuova fiamma al suo fianco, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme.

Cremonini in passato ha vissuto un’importante storia d’amore con Marika Ayane e alcuni mesi fa ha messo fine al rapporto con Martina Maggiore (che si era confessata a proposito della vicenda con i suoi fan dei social).

