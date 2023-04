Il cantante Gianluca Grignani ha confessato alcuni retroscena sul suo rapporto con l’aspetto estetico e la bellezza.

Gianluca Grignani si è confessato in un’intervista da I Lunatici di Rai Radio2 e ha svelato quale sarebbe stato il suo rapporto con la bellezza e l’aspetto estetico. Il musicista non ha fatto segreto di esser sempre stato consapevole delle sue doti estetiche e ha ammesso:

“All’inizio mi ha penalizzato. Però è bello essere belli. Chiedete a chi non lo è. Non avrei mai barattato la mia bellezza con niente”, e ancora: “Mi ha danneggiato all’inizio. La mia immagine era molto forte, creava gelosie, immaginare un bello in quel mondo, anche se non me ne rendevo conto, con la capacità di scrivere, c’era un bel po’ di gelosia. Che non è stata semplice da gestire per uno come me che è abbastanza ingenuo”.

Gianluca Grignani: il rapporto con la bellezza

Gianluca Grignani si è confessato in diretta radio svelando anche che in qualche modo, agli inizi della sua carriera, il suo aspetto da “bello e dannato” lo avrebbe penalizzato per via della gelosia altrui.

Oggi il musicista sembra aver trovato un nuovo equilibrio e quest’anno, al Festival di Sanremo, ha presentato il brano Quando ti manca il fiato, dedicato al padre che non sentirebbe da oltre 10 anni. In tanti tra i suoi fan dei social sono impazienti di sapere quali sorprese gli riserverà il futuro dal punto di vista musicale.

