Federico Fashion Style ha scagliato alcune frecciatine infuocate contro la giornalista Selvaggia Lucarelli.

A quanto pare tra Federico Fashion Style e Selvaggia Lucarelli non corre buon sangue, e infatti il noto hair stylist ha scagliato una frecciatina infuocata contro la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle durante un suo intervento a Peppy Night. “Lei secondo me è una grande persona, una grande mente, è molto brava nel suo lavoro di giornalista. Purtroppo non ha cuore questa donna e non è una cosa che dico io, lo dicono tutti”, ha affermato.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style contro Selvaggia Lucarelli

Federico Fashion Style ha scagliato alcune frecciatine infuocate contro Selvaggia Lucarelli, che ha avuto modo di conoscere durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. A detta dell’hai stylist la giornalista e giurata del format tv sarebbe “senza cuore” e non gli avrebbe risparmiato commenti impietosi (anche dopo ore di duro lavoro) durante la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci.

L’hair stylist ha anche precisato che, per il suo coming out a Verissimo non avrebbe percepito un cachet da capogiro né avrebbe dato l’esclusiva al programma tv. “Lei dice che già lo sapeva. Però non ha mai avuto il coraggio. Poi ha parlato dell’esclusiva di Verissimo, ma non è andata come dice lei. Non ho preso cifre enormi come scrivono”, ha affermato il volto tv a Peppy Night.

